Zelensky apela a mais sanções e posição mais dura de UE contra a Rússia

Nas últimas horas, Volodymyr Zelensky apelou no Parlamento lituano uma posição mais dura e mais clara por parte da União Europeia. Nos discursos mais recentes do presidente ucraniano os apelos à paz tornam-se mais constantes. Em Kiev, as sirenes continuam a tocar, como conta o correspondente da RTP.