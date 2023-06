Zelensky aponta avanços ucranianos, Prigozhin chegou à Bielorrússia

Foto: Serviço de imprensa da presidência da Ucrânia via Reuters

Depois da revolta do grupo Wagner, Zelensky vem celebrar o que diz ser um avanço das tropas de Kiev em todas as direções. O presidente ucraniano visitou várias unidades na linha da frente. Para já é ainda desconhecido o paradeiro do líder do grupo de mercenários, mas o avião ligado a uma das empresas de Prigozhin deu entrada hoje na Bielorrússia.