Zelensky assinala avanços nas negociações com aliados sobre ajuda militar

"Chegamos a novos acordos quase todos os dias. A semana passada foi particularmente intensa. Mas o fundamental é garantir que cada acordo alcançado se transforme em fornecimentos concretos para nossa defesa, interação concreta entre os estados e documentos concretos assinados o mais rápido possível", vincou o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky enfatizou o acelerar do trabalho diplomático com os parceiros ocidentais nos últimos dias durante o seu habitual discurso noturno diário.

O governante ucraniano destacou "um importante entendimento mútuo com o Reino Unido sobre armas de longo alcance e a necessidade de acelerar a entrega de tanques".

"Temos um bom acordo sobre artilharia e munições. Temos um entendimento completo das posições uns dos outros nos caças modernos", vincou Zelensky.

Já sobre as conversas entre Kiev, Paris, com o Presidente Emmanuel Macron, e Berlim, com o chanceler Olaf Scholz, o Presidente da Ucrânia sublinhou que a conversa entre os três governantes teve "muita franqueza" o que permitiu "encontrar um entendimento comum sobre as perspetivas desta guerra".

"Temos uma visão comum do caminho para a vitória", garantiu.

Zelensky salientou ainda as negociações com a Polónia, que envolveram a entrega de tanques e outras armas para defesa no terreno, aeronaves e outros meios de defesa aérea.

"Como sempre, temos total entendimento com os nossos irmãos polacos", referiu.

Também esta segunda-feira o Presidente polaco, Andrzej Duda, realçou que as próximas duas semanas serão "muito intensas", estando previstas reuniões com vários dirigentes europeus para "tentar reforçar a segurança da Polónia e também adotar novas disposições que permitam apoiar a Ucrânia" - país invadido pela Rússia em fevereiro do ano passado - "de uma forma ainda melhor e mais eficaz".

Além das conversações sobre ajuda militar, o Presidente ucraniano lembrou ainda a visita "inédita" a Bruxelas.

"Pela primeira vez, houve tanta atenção para a Ucrânia, pela primeira vez, houve uma reunião com todos os líderes europeus ao mesmo tempo e uma série de conversas com líderes europeus que foram tão dinâmicas, significativas e livres de politização excessiva quanto possível", frisou.

Zelensky destacou que é "muito importante" contar com o "apoio claro" das instituições europeias e dos líderes europeus, lembrando que a Ucrânia tem como objetivo "preparar e iniciar as negociações sobre a adesão" à União Europeia já este ano.

Para o chefe de Estado ucraniano, "agora, mais do que nunca, parece que os objetivos europeus da Ucrânia estão a tornar-se realidade" e "há mais conquistas reais do que declarações políticas".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.