Zelensky avisa que tropas russas preparam nova ofensiva no leste

Num discurso à nação na última noite, Zelensky disse que a Ucrânia está ciente de que a Rússia está a reunir reforços para outra ofensiva.

Zelensky avisou que a Ucrânia tem menos tropas e menos equipamento militar do que a Rússia.

"Não temos escolha - o destino da nossa terra e do nosso povo está a ser decidido", disse. "Sabemos por que estamos a lutar. E vamos fazer de tudo para vencer".

Também na terça-feira, o Estado-Maior da Ucrânia disse que a Rússia está a reagrupar as suas tropas e a preparar uma ofensiva em Donbass, no leste do país.

"O objetivo é estabelecer o controlo total sobre o território das regiões de Donetsk e Luhansk", referiu uma atualização publicada na página do Estado-Maior na rede social Facebook.

A retirada das tropas russas foi concluída e os militares estão a dirigir-se para a cidade russa de Valuiki, na província de Belgorado, disse o Estado-Maior.

A atualização refere que é notório "o movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia" e que "uma grande parte" dos aviões e helicópteros russos foi transferida de aeródromos da Bielorrússia para a Rússia.

O Estado-Maior acredita que, nas regiões de Donetsk e Luhansk, os militares russos estão a concentrar esforços para tentar conquistar as cidades de Popasna e Rubizhne, bem como estabelecer o controlo total sobre Mariupol.