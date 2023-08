Zelensky chegou aos Países Baixos para discutir envio dos F-16

Zelensky aterrou por volta das 12:00 (10:00 em Lisboa), segundo adiantou uma porta-voz do governo holandês à AFP, depois de o chefe de Estado ucraniano ter estado no sábado na Suécia a tratar de aspetos da cooperação militar com a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"Vamos discutir com o chefe de governo o fornecimento de F-16 à Ucrânia para proteger a nossa população do terror russo", escreveu Zelensky numa mensagem na rede social X, anteriormente designada por Twitter.

Os pormenores da entrega do avião pelos Países Baixos à Ucrânia ainda não são conhecidos. Os caças F-16 eram um pedido recorrente de Volodymyr Zelensky para uma contraofensiva já em curso, com vista a expulsar as forças russas das zonas ocupadas no leste e no sul da Ucrânia.

A luz verde de Washington para a entrega dos F-16 da Dinamarca e dos Países Baixos foi anunciada na sexta-feira e era um passo necessário para o fornecimento dos caças norte-americanos, mas não significa uma entrega imediata, dada a necessidade de formação de pilotos ucranianas.

A Ucrânia tem contado com o fornecimento de armamento dos aliados ocidentais na guerra que a Rússia iniciou quando invadiu o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022. Os aliados de Kiev também decretaram sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.