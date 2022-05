Zelensky demite chefe de segurança de Kharkiv

Foto: Serviço de imprensa da Presidência ucraniana via EPA

O presidente da Ucrânia demitiu o responsável pela defesa de Kharkiv. Volodymir Zelenski esteve no domingo nesta cidade e justificou a demissão com o facto de o chefe de segurança local não ter cumprido as suas funções.