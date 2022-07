Zelensky demite procuradora-geral por suspeitas de traição

Reuters

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou no domingo a demissão da procuradora-geral da República, que tem dirigido o dossier dos alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia, e também do chefe do serviço de segurança interna, velho companheiro de presidente dos tempos da televisão.