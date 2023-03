Zelensky descreve "noite difícil". Mais de 80 mísseis atingem dez regiões da Ucrânia

Os alarmes aéreos soaram durante a madrugada em todo o país. Os ataques das forças russas visaram Kiev e nove regiões no centro, no sul e no oeste da Ucrânia.

“Tem sido uma noite difícil. Um ataque maciço de mísseis em todo o país. Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e a região de Vinnytsia”, escreveu o presidente ucraniano na plataforma de mensagens Telegram. O último ataque russo deste tipo tinha acontecido a 26 de fevereiro, dois dias depois do primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia.





Segundo Zelensky, os ataques visaram “infraestruturas críticas e edifícios residenciais. Infelizmente, há feridos e mortos. As minhas condolências aos familiares”“O inimigo disparou 81 mísseis na tentativa de intimidar novamente os ucranianos, voltando às suas táticas miseráveis. Os ocupantes só podem aterrorizar civis. Isso é tudo que eles podem fazer. Mas isso não vai ajudá-los. Eles não vão evitar a responsabilidade por tudo o que fizeram”, acrescentou.

Nas últimas semanas, os ataques russos abrandaram. Mas na noite de quarta para quinta-feira as autoridades ucranianas reportaram explosões em dez regiões, incluindo a capital, Kiev.







Desde outubro, após vários contratempos militares, a Rússia voltou a bombardear regularmente as instalações chave ucranianas com recurso a mísseis e drones, deixando milhões de pessoas sem energia elétrica.

Geradores para abastecer Zaporizhia

A central nuclear da Zaporizhia, que está próxima da linha da frente dos combates, foi ocupada pelas tropas russas a 4 de março de 2022, nove dias depois da invasão.A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) já reagiu a mais este ataque a Zaporizhia. Segundo Rafael Grossi, "estamos a brincar com o fogo. Se permitirmos que esta situação se mantenha, um dia a nossa sorte acaba".