Zelensky deseja "paz duradoura" que a Rússia não seja capaz de destruir

"Disse que precisamos de uma paz justa e duradoura, uma paz que os russos não sejam capazes de destruir em poucos anos, como fizeram tantas vezes no passado", escreveu Zelensky na rede social Telegram, referindo-se ao encontro, que decorreu no sábado em Paris, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, à margem da reabertura da Catedral Notre-Dame.

Para o Presidente ucraniano, quando se fala em paz entre a Ucrânia e a Rússia deve-se, antes de mais, "falar de garantias de paz efetivas".

Zelensky revelou ainda na publicação que 43 mil soldados ucranianos foram mortos e 370 mil ficaram feridos desde o início da invasão russa [24 de fevereiro de 2022], confirmando um número aproximado de 400 mil vítimas revelado por Trump no sábado.

No sábado, Zelensky admitiu ter tido uma reunião "boa e frutífera" com Trump e Macron, ressalvando que todos querem "que esta guerra termine o mais rapidamente possível e de uma forma justa".

"Falámos sobre o nosso povo, a situação no terreno e defendendo uma paz justa", escreveu Zelensky, acrescentando que os três líderes "concordaram em continuar a trabalhar juntos".