Zelensky desloca-se à região de Donetsk - presidência

Zelensky "visitou unidades das Forças Armadas do grupo operacional e estratégico de Khortytsia", acompanhado pelo comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandre Syrsky, e condecorou soldados, indicou a presidência.

Previamente, a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, tinha anunciado que as forças de Kiev recuperaram a povoação de Rivnopil, na província de Donetsk, na campanha militar em curso no sudeste do país.

"As Forças Armadas recuperaram o controlo de Rivnopil", disse Maliar num curto comunicado publicado na sua conta na rede social Telegram.

A vice-ministra conclui a nota com a mensagem : "Avançamos", referindo-se à campanha contra as forças invasoras da Rússia.

A localidade de Rivnopil situa-se no sudeste da província de Donetsk, perto da fronteira administrativa com a província de Zaporijia.

Esta informação do Governo de Kiev ainda não foi confirmada por entidades independentes.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.