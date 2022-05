Zelensky discursou perante o Fórum Económico de Davos

Foto: Arnd Wiegmann - Reuters

Volodymir Zelensky foi o primeiro chefe de Estado a discursar no Fórum Económico de Davos, na Suíça. No discurso, por videoconferência, o presidente da Ucrânia pediu "sanções máximas" para a Rússia, não só pelas agressões ao país, mas também para dissuadir outros Estados de avançarem com ações semelhantes.