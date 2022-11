Zelensky disse que é inútil tentar combater alterações climáticas enquanto há guerra

O presidente ucraniano disse que é inútil tentar combater as alterações climáticas enquanto um país invade e destrói a nação vizinha. Volodymir Zelensky apelou à comunidade internacional que exija o fim do conflito e o início de negociações de paz com a retirada russa dos territórios invadidos, mas Moscovo respondeu ser inegociável devolver à Ucrânia esses territórios.