Zelensky diz não acreditar no uso de armas nucleares pela Rússia

No discurso desta quarta-feira, o presidente russo anunciou a mobilização de 300 mil reservistas do Exército russo para apoiar o esfoço de guerra na Ucrânia e ameaçou o Ocidente com o uso de armas nucleares.





“Não acredito que essas armas venham a ser usadas. Não acredito que o mundo permita que isso aconteça”, afirmou o líder ucraniano na entrevista à Bild TV.





Volodymyr Zelensky sublinha que, seguindo a retórica da ameaça nuclear, Vladimir Putin poderia, por exemplo, conquistar parte de outros países que não a Ucrânia.





“Amanhã, Putin poderá dizer que quer uma parte da Polónia, para além da Ucrânia, caso contrário vamos usar armas nucleares”, sublinhou o presidente ucraniano.





Zelensky garantiu ainda que a Ucrânia “continuará a ofensiva” na certeza que irá conseguir “libertar” todos os territórios.





Acusou o presidente russo de querer “afogar a Ucrânia em sangue, incluindo o dos seus próprios soldados”.





“Ele [Putin] precisa de um exército com vários milhões de pessoas que venham até nós, porque vê que grande parte está a fugir”, afirmou Zelensky, em referência às deserções no exército russo.





O presidente ucraniano acrescentou ainda que a Rússia mobilizou e continua a mobilizar para a guerra “cadetes, rapazes que não sabiam lutar”, que não puderam sequer completar a formação e treino.





Sobre os referendos que as forças pró-russas planeiam para os próximos dias em várias regiões da Ucrânia, Volodymyr Zelensky considera que são “simulacros” e que “90 por cento” da comunidade internacional não irá reconhecer a anexação desses territórios pela Rússia.