Zelensky diz que Exército ucraniano obteve "resultados tangíveis" em Kharkiv

"Na região de Kharkiv, as nossas forças estão a destruir o ocupante, os resultados são tangíveis", afirmou Zelensky durante o seu discurso noturno.

Ao mesmo tempo, especificou que a situação continuava "extremamente difícil" nas áreas de Pokrovsk, Kramatorsk e Kurakhove, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde indicou que "atualmente ocorre a maior parte dos combates".

Desde o início da sua ofensiva em 10 de maio, as forças russas conseguiram capturar várias localidades na região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia, o que levou Kiev a enviar reforços, numa fase em que enfrenta falta de soldados e de equipamento militar.

Anteriormente, Zelensky alertou que esta poderia ser a "primeira vaga" de uma ofensiva mais ampla, em particular para tomar Kharkiv, capital da região com o mesmo nome e a segunda maior cidade da Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, referiu na semana passada que o objetivo era criar uma "zona tampão" em território ucraniano para pôr fim aos bombardeamentos nas zonas fronteiriças.

O porta-voz das forças ucranianas em Kharkiv, Nazar Volochyn, também indicou hoje na televisão que as tropas de Kiev conseguiram "estabilizar a situação nesta região, particularmente na cidade de Vovchansk", que tem sido o centro dos combates.

"Os combates continuam no norte da cidade de Vovchansk e no setor Starytsia. A situação está sob controlo", declarou o Estado-Maior ucraniano na tarde de hoje.

Volodymyr Zelensky, no entanto, apontou no discurso noturno que ainda decorriam combates difíceis no leste do país, na região de Donetsk.

"O setor de Pokrovsk e outros setores da região de Donetsk - Kramatorsk, Kurakhove - continuam extremamente difíceis neste momento, a maioria dos combates está atualmente a ter lugar ali", explicou.

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, no seu `briefing` da tarde, o Exército russo mantém um "alto nível de intensidade" no setor de Pokrovsk e realizou 27 tentativas durante o dia para romper as defesas ucranianas.

"A situação continua tensa, mas sob controlo", assegurou o comando ucraniano.