Zelensky e Macron falam sobre a crise na Ucrânia

No âmbito das movimentações diplomáticas relacionadas com a tensão entre a Ucrânia, a Rússia e o Ocidente, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e da França, Jean-Yves Le Drian, terminam hoje uma visita de dois dias à Ucrânia, que incluiu uma deslocação à região do Donbass, controlada em grande parte por separatistas pró-Moscovo.



A ameaça de uma agressão da Rússia à Ucrânia é também analisada em Berlim, onde o chanceler alemão, Olaf Scholz, recebe Macron e o presidente da Polónia, Andrzej Duda.



Segundo a porta-voz adjunta do governo alemão, Christiane Hoffmann, o encontro enquadra-se no formato do Triângulo de Weimar, uma iniciativa da Alemanha, França e Polónia, que permite que os três países abordem questões de cooperação desde 1991.



Hoffmann lembrou a "responsabilidade especial" que os três países assumem na situação de crise em relação à Ucrânia, dado que a Alemanha preside este ano ao G7, a França tem este semestre a presidência do Conselho da União Europeia e a Polónia a da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).



O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira com a Ucrânia para invadir novamente o país, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.



Moscovo nega a intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca será membro da NATO.