Zelensky estima que estejam a morrer até 100 soldados ucranianos por dia no leste do país

A mudança no tom do discurso do presidente ucraniano, que revelou a atual vulnerabilidade das suas tropas, refletem as dificuldades sentidas no combate.



A enviada especial da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto, dá conta dos últimos desenvolvimentos.