Zelensky fala ao parlamento da Dinamarca

Este discurso de Zelensky no hemiciclo dinamarquês segue-se a outras intervenções perante vários parlamentos ocidentais, com o líder ucraniano a expressar-se sempre através de videoconferência na sua língua (traduzida em simultâneo) e surgindo como um chefe de guerra, sentado à frente da bandeira da Ucrânia.Menos de uma semana depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, em 24 de fevereiro, Zelensky falou perante o Parlamento Europeu, em 1 de março.Desde então, já falou ao Congresso norte-americano e aos parlamentos britânico, alemão, canadiano, israelita, italiano, japonês, francês e sueco.Na semana passada, o líder ucraniano também interveio em três cimeiras que tiveram lugar, na quinta-feira, em Bruxelas: NATO, G7 (as sete maiores economias mundiais) e Conselho Europeu.