Zelensky fala aos deputados franceses

", afirmou, na passada sexta-feira, a presidência da Assembleia Nacional francesa.Em 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão russa da Ucrânia, uma mensagem do presidente francês, Emmanuel Macron, uma das figuras internacionais que chamou a si os esforços para tentar inverter a escalada da tensão entre Moscovo e Kiev, foi lida nas duas câmaras do parlamento francês (Assembleia francesa e Senado), num raro procedimento permitido pela Constituição.Ao longo das últimas semanas, Zelensky já se dirigiu às assembleias parlamentares de vários países, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Israel e Itália.No início de março, Zelensky dirigiu-se ao Parlamento Europeu, numa sessão plenária extraordinária, e na altura pediu à União Europeia (UE) que provasse que está do lado da Ucrânia na luta pela sua sobrevivência e pela defesa da liberdade.





Cem aviões abatidos





Estes apelos ao diálogo surgem numa altura em que foi divulgada a notícia de que o exército da Ucrânia abateu 100 aviões russos desde o início da invasão do país, segundo o porta-voz do Comando das Forças Aéreas, Yurii Ihnat, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.



Na terça-feira, as forças ucranianas destruíram um helicóptero, cinco veículos aéreos não tripulados (drones), cinco mísseis e seis aviões inimigos, elevando para 100 o número de aviões das forças de Moscovo abatidos desde o início da invasão russa da Ucrânia.



De acordo com Ihnat, os militares ucranianos infligiram na terça-feira "perdas significativas ao inimigo no ar".