Zelensky fala por videoconferência na cimeira da NATO

Em Madrid estarão delegações de 44 países, incluindo Portugal, e o número de líderes de Governo e de chefes de Estado é o maior de sempre numa cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que tem sido designada como "chave", "transformadora", "crucial" ou "histórica" pelos dirigentes dos estados-membros e da própria aliança militar, atendendo à invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.Durante esta cimeira, segundo declarações do secretário-geral da Aliança Atlântica, JAinda segundo Stoltenberg, o novo Conceito Estratégico que será aprovado nesta cimeira, que orientará a ação da aliança na próxima década, deverá definir a Rússia como a sua maior e mais direta ameaça à NATO, depois de no anterior, aprovado em Lisboa, em 2010, ter ficado escrito uma aproximação a Moscovo.O Conceito Estratégico fará parte da agenda da primeira sessão de trabalho da cimeira, em que estará o primeiro-ministro português, António Costa.O apoio à Ucrânia é unânime no seio da NATO e a aliança vai aprovar em Madrid um novo pacote de ajuda integral a Kiev. Também Geórgia, Moldova e Bósnia terão nos planos de ajuda da NATO aprovados em Madrid, segundo Stoltenberg.À tarde, os países da NATO reúnem-se com estados parceiros da Aliança Atlântica.Entre os parceiros e convidados da cimeira estão países da Ásia e do Pacífico (Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia), do Médio Oriente (Jordânia) e de África (Mauritânia), assim como os seis estados da União Europeia que estão fora da NATO (Finlândia, Suécia, Áustria, Chipre, Irlanda e Malta).Na terça-feira, a Turquia levantou o seu veto à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, após a assinatura de um memorando que “responde às preocupações” de Ancara.



Portugueses presentes





No programa para hoje à noite, todos os membros da NATO e da UE juntam-se no Museu do Prado, no centro de Madrid, para um "jantar transatlântico", oferecido pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e em que participará António Costa.



A comitiva portuguesa em Madrid para a cimeira integra, além de António Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra da Defesa, Helena Carreiras.



A ministra da Defesa participará ao início da tarde num fórum que está a decorrer em paralelo à cimeira, organizado pelo centro de estudos espanhol Real Instituto Elcano, num debate sobre a contribuição da NATO para a segurança e a estabilidade nas regiões vizinhas.