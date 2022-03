Zelensky foi ovacionado de pé no Bundestag

O presidente da Ucrânia fez um discurso por videoconferência onde criticou o governo alemão por colocar a economia à frente das questões de segurança e lembrou que as sanções por si só não chegam para derrotar as forças russas. Volodymyr Zelensky apelou a uma ajuda mais eficaz, pedindo ao chanceler Scholz que derrube o muro que Moscovo quer erguer para separar as autocracias do mundo livre.