Zelensky garante a Macron que "não retaliará" contra provocações russas

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu hoje ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que "não retaliará" contra as "provocações" russas no leste da Ucrânia e que permanecerá disponível para o "diálogo" com Moscovo.