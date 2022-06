Zelensky garante que tropas ucranianas não desistem de Severodonetsk

No habitual vídeo diário gravado ao final da noite, Volodymyr Zelensky garante que as tropas ucranianas não se vão render em Severodonestsk. A mensagem do presidente da Ucrânia chega depois de a Rússia ter feito um reforço militar na região do Donbass.