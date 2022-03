Zelensky. Negociações continuam mas são apenas palavras e sem ações

O presidente da Ucrânia disse que as negociações continuam que, de momento, são apenas palavras sem ações. No dia em que ficou marcado um novo encontro para o dia 1 de abril, Volodymyr Zelensky adianta que as forças ucranianas se estão a preparar para novos ataques da Rússia na região do Donbass.