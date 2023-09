Zelensky pede à NATO mais sistemas antiaéreos para o inverno

"O secretário-geral concordou em envidar esforços para nos ajudar" e para "mobilizar os membros da NATO", disse Zelensky numa conferência de imprensa conjunta com Stoltenberg, citado pela agência francesa AFP.

"Temos de atravessar este inverno juntos para proteger as nossas infraestruturas energéticas e a vida dos nossos concidadãos", declarou o líder ucraniano.

A visita não anunciada de Stoltenberg a Kiev ocorre numa altura em que as forças ucranianas têm em curso uma ofensiva contra as tropas russas no sul e no leste da Ucrânia.

A agência ucraniana Ukrinform disse que Zelensky e Stoltenberg discutiram todas as questões fundamentais de defesa que requerem atenção, a situação no campo de batalha e as necessidades das forças armadas ucranianas.

"Estou satisfeito por termos tido uma conversa significativa", disse Zelensky, manifestando-se convicto de que a Ucrânia poderá "continuar a exercer pressão" sobre o exército russo, que invadiu o país em 24 de fevereiro de 2022.