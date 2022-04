Zelensky pede repetidamente apoio na luta contra a ditadura

”, disse o presidente ucraniano que acrescentou serem necessários tanques, bem como todo o apoio militar possível.



“Apelo ao vosso país para nos ajudarem a acelerar e reforçar as sanções e apoio militar”. O presidente da Ucrânia apelou também à saída das empresas europeias ainda a operarem na Rússia e ao bloqueio do sistema bancário russo.



“Agradeço ao vosso Governo e a todos os portugueses por todo o apoio nas sanções contra a Rússia, o que é muito importante quando a União Europeia prepara o sexto pacote, e espero que defendam também o embargo ao petróleo russo no contexto da União Europeia”, disse Volodymyr Zelensky em sessão solene, esta tarde, na Assembleia da República.



Segundo o presidente da Ucrânia, a ocupação russa é “apenas o primeiro passo para conseguir controlar o Leste da Europa, para destruir a democracia na Ucrânia”.





[Reveja aqui o discurso completo do presidente ucraniano]



Volodymyr Zelensky considera que as “duas revoluções, em 2004 e em 2014” conseguiram “travar o alastramento da ditadura na Ucrânia. Parámos essa ditadura não só na Ucrânia, mas também para todos os povos na nossa região que querem escolher o seu futuro sem serem oprimidos”.



Revolução dos Cravos e proximidade nos valores



“O vosso povo, que daqui a nada vai celebrar o aniversário da Revolução dos Cravos que também vos libertou da ditadura, sabe perfeitamente o que estamos a sentir”, afirmou o presidente ucraniano perante o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, os membros do Governo e os deputados.



“Depois da Ucrânia, vão tentar fazer isto na Moldávia, na Geórgia, nos países bálticos e outros países”, alertou Zelensky.



O presidente da Ucrânia pediu que Portugal apoie o processo para o seu país aderir à União Europeia e apontou a proximidade de valores entre o país que lidera e Portugal. "Estamos o mais a Leste e vocês o mais a Oeste, mas ambos sabemos que os valores que defendemos são iguais", sublinhou o presidente da Ucrânia durante a sessão solene na Assembleia da República, na qual estiveram presentes representantes da comunidade ucraniana nas galerias.



Para defender "a independência, a segurança e a democracia", a Ucrânia conta com o apoio de Portugal, referiu ainda Zelensky, dizendo esperar que as autoridades portuguesas possam transmitir essa mensagem a outros povos, em particular aos países africanos de língua portuguesa.



Sublinhando que se está a travar uma luta pela liberdade, o presidente ucraniano sublinhou o apelo: "Peço-vos, lutem contra a propaganda russa. Lutem pela divulgação da mensagem junto desses países para nos apoiarem".



“Ainda não descobrimos todos os mortos”



O presidente ucraniano começou por enumerar as atrocidades cometidas pelas forças russas. Primeiro, Borodyanka, onde esta quarta-feira, foram encontradas “mais duas sepulturas feitas pelos ocupantes russos”. Numa “estavam dois homens de 35 anos e uma rapariga de 15 anos” e noutra estavam “seis corpos” perto de habitações, descreveu Volodymyr Zelensky.



Os ocupantes russos “mataram as pessoas só para se divertirem e assaltaram as suas habitações”, acusou Zelensky.





“As pessoas foram mortas, torturadas e violadas nos bunkers onde se esconderam”, acrescentou Volodymyr Zelensky, que dirigiu aos deputados – com exceção dos do PCP – por videoconferência com tradução simultânea.



Zelensky admite que o balanço do número de vítimas é difícil de fazer. “Pelo menos 1.123 ucranianos, dos quais 40 crianças, foram mortos só na região de Kiev”, afirmou. O presidente da Ucrânia criticou o tratamento dado aos ucranianos deportados e referiu as violações nos campos de concentração russos.





“A Rússia está a fazer o que os outros regimes totalitários faziam”, denunciou.



Zelensky criticou ainda que o exército russo vise estruturas civis ucranianas, como escolas, universidades, igrejas, fábricas, essenciais para a sociedade ucraniana. “Os ucranianos são obrigados a abandonar as cidades. Imaginem se Portugal inteiro fosse obrigado a sair (…) Os nossos cidadãos não são refugiados. Foram obrigados a abandonar temporariamente o país e esperemos ter condições para que em breve regressem”, afirmou.





Volodymyr Zelensky acusou a Federação Russa de crimes de guerra, afirmando que as forças russas já capturaram e deportaram "mais de 500 mil ucranianos", fazendo notar que "é a população da cidade do Porto duas vezes".



Depois, Mariupol, “uma cidade tão grande como Lisboa”, onde segundo o presidente ucraniano “neste momento não existe uma única habitação inteira”.





“A localidade foi totalmente incendiada. Durante um mês, a cidade foi cercada e constantemente bombardeada pelas tropas russas, apesar de saberem que ali estavam apenas civis", contou Volodymyr Zelensky.





“Nesta cidade foram mortas mais de 10 mil pessoas, não temos certeza do número”, acrescentou.



Zelensky alerta ainda que em Mariupol o exército russo fez “crematórios móveis”. “Estão a tentar esconder crimes de guerra”, afirmou, evocando também Bucha.