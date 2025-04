Zelensky pede "resposta forte do mundo" ao ataque a Sumy que faz mais de 20 mortos

De acordo com as autoridades ucranianas, há ainda 83 feridos. O ataque aconteceu pouco antes das 11h00 da manhã, hora local.



O alvo foi um bairro residencial no centro histórico da cidade, atingindo nas ruas muitos dos que se dirigiam às igrejas para as cerimónias de Domingo de Ramos.



As autoridades falam num segundo míssil que atingiu o mesmo local minutos depois, quando as equipas de socorro tinham acabado de chegar ao local.

Segundo cita a agência Efe, Volodymyr Zelensky , na página pessoal da rede Telegram descreveu que "os mísseis inimigos atingiram uma rua normal da cidade, uma vida normal: casas, escolas, carros na rua...E isto num dia em que as pessoas vão à igreja, Domingo de Ramos".

"Precisamos de uma resposta forte do mundo. América, Europa, todos os que querem que esta guerra e estas mortes terminem. A Rússia quer exatamente este tipo de terror e está a arrastar esta guerra", sublinhou o chefe de Estado ucraniano.

O Ministério do Interior da Ucrânia anunciou ao meio-dia local que o número de feridos naquele ataque já ultrapassa os 80, "incluindo sete crianças", numa altura em que ainda decorrem operações de socorro.

Segundo Zelensky, sem pressão sobre a Rússia a paz é impossível.

"As conversações nunca pararam os mísseis balísticos e as bombas. Temos de tratar a Rússia como um terrorista merece", disse.

O ataque a Soumy já havia sido denunciado, também através das redes sociais, pelo presidente da câmara local, que avançou a existência de "vários mortos", acrescentando que "o inimigo voltou a atingir alvos civis".

C/agências