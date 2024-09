Zelensky prepara remodelação de mais de metade do Governo - Partido

"Tal como prometido, esta semana podemos esperar uma mudança importante no Governo. Mais de 50% dos membros do Conselho de Ministros vão sofrer alterações", anunciou Arajamia no Telegram, quando começaram hoje a circular vários nomes que estão de saída do executivo.

Trata-se dos ministros das Indústrias Estratégicas, Alexander Kamishin, da Justiça, Denis Maliuska, do Ambiente e Recursos Naturais, Ruslan Strilets, bem como do diretor do Fundo de Propriedade do Estado, Vitali Kova, segundo confirmou o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Arajamia explicou na sua conta de Telegram que as demissões serão anunciadas na quarta-feira e as nomeações dos novos membros do Governo um dia depois.

A confirmar-se, a remodelação governamental ocorre numa fase sensível da invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Enquanto as forças ucranianas reivindicam o controlo de parte da província russa de Kursk, as tropas de Moscovo continuam a progredir na frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, ao mesmo tempo que os seus raides aéreos castigam as infraestruturas energéticas do país, antes da chegada do inverno.

Um bombardeamento russo com dois mísseis balísticos Iskander-M contra o Instituto Militar de Comunicações da cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, matou hoje pelo menos 51 pessoas, segundo o último balanço das entidades oficiais, sendo já um dos ataques mais mortíferos do conflito.