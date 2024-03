O duplo ataque ocorreu no momento em que, na Rússia, abriam as urnas para o primeiro de três dias de votação para as presidenciais. Dez edifícios residenciais ficaram destruídos, bem como veículos médicos e dos bombeiros.



As autoridades de Odessa decretaram um dia de luto para este sábado. O presidente da Ucrânia promete que as forças de defesa ucranianas tudo farão para apanhar os assassinos russos.