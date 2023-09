O Presidente da Ucrânia propôs este domingo a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia. A proposta do Presidente ucraniano tem agora de ser validada pelo parlamento.



Na entrevista à RTP, Zelensky já tinha admitido que o governante estava pronto para deixar o lugar.



Zelensky referiu que o ministério da Defesa precisa de novas abordagens e de outros tipos de interação, tanto com os militares como com a sociedade em geral.



O Presidente está confiante no apoio da maioria dos deputados.