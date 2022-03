Zelensky quer falar com Vladimir Putin. "É o único meio de parar a guerra"

O Presidente Volodymyr Zelensky garantiu, em conferência de imprensa no bunker onde se tem protegido em Kiev, querer apenas a paz e estar disposto ao diálogo direto com o Presidente Vladimir Putin, aplaudindo a união e as alianças que "protegem os mais pequenos" e garantem que "todos temos os mesmos direitos".