Zelensky reitera que ataques russos a portos exportadores de cereais ameaçam alimentação global

"Cada ataque russo a esses portos é um golpe nos preços mundiais dos alimentos, na estabilidade social e política em África e na Ásia", disse Zelensky na sua mensagem diária, transmitida nas redes sociais, após mais uma noite de bombardeamentos.

Depois de vários ataques desde o início de agosto, durante a última noite o exército russo voltou a atacar infraestruturas portuárias do Danúbio com `drones`.

"Como resultado de ataques inimigos num dos portos do Danúbio, foram danificados armazéns de cereais", disse o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, nas redes sociais.

Na sua mensagem, Zelensky elencou os ataques russos contra os portos de Reni, Izmail, Pivdennyi, Odessa e Chornomorsk, comentando que "as coisas básicas que dão a cada sociedade uma vida normal são a comida na mesa da família" e que "nenhum terrorista no mundo, exceto a Rússia, jamais atacou a segurança de tantas nações ao mesmo tempo de forma tão flagrante e deliberada".

"Precisamos responder a isso. Todos nós! Precisamos neutralizar isso - ativamente, com esforços conjuntos", declarou o Presidente ucraniano, que reiterou os agradecimentos e pedido de ajuda internacional, através de sistemas de defesa aérea, armas, sanções, pressão financeira e política sobre a Rússia, como "as principais coisas que garantem agora a segurança e o retorno da paz não apenas num país, mas no mundo inteiro".

A diplomacia norte-americana também reagiu nos mesmos termos aos recentes ataques russos e afirmou que o líder do Kremlin, Vladimir Putin, "não se importa" com o fornecimento de alimentos essenciais aos países em desenvolvimento.

"Isso é inaceitável. Putin não se preocupa com a segurança alimentar global", afirmou aos jornalistas em Washington o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel.

A Ucrânia também anunciou hoje a saída do primeiro cargueiro comercial do porto de Odessa pela nova rota no Mar Negro, desafiando a Rússia, que ameaça atacar estes navios desde que abandonou há um mês o acordo de exportação de cereais ucranianos.

"A Ucrânia acaba de dar um passo importante para restaurar a liberdade de navegação no Mar Negro. O primeiro navio civil passou pelo novo corredor humanitário ucraniano, partindo do porto de Odessa", afirmou no X (antigo Twitter).

Washington pediu hoje a Moscovo que regresse "imediatamente" à Iniciativa de Cereais do Mar Negro que vinculava a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e Nações Unidas, tendo em vista a segurança alimentar global e a estabilização dos preços, no âmbito do conflito ucraniano, iniciado com a invasão russa em 24 de fevereiro do ano passado.

"O contraste é muito claro. Os nossos parceiros ucranianos estão a inspirar o mundo enquanto a Rússia está a matar o mundo de fome ao transformar alimentos em armas", disse Vedant Patel.