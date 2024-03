Zelensky sexta-feira em Istambul para encontro com Erdogan

No centro da reunião estará "a situação entre a Ucrânia e a Rússia e os últimos contactos relativos ao relançamento de um corredor seguro no Mar Negro", segundo um comunicado de imprensa da presidência turca publicado na rede X.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros especificou, num comunicado separado, que o encontro será realizado no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, onde Erdogan já recebeu Zelensky em julho de 2023.

Uma conferência de imprensa está prevista para o final do dia, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), segundo a mesma fonte.

Após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Presidente ucraniano fez a sua primeira visita à Turquia no início de julho do ano passado.

Zelensky tem mantido desde então vários contactos com o Presidente turco, que conserva laços estreitos com Kiev e Moscovo.

Após a sua última deslocação a Istambul, Zelensky reapareceu em Kiev na companhia de prisioneiros do batalhão de Azov, incluindo o seu comandante e o respetivo adjunto, motivando uma forte condenação de Moscovo.

Os cinco homens tinham sido capturados pelas forças russas após a queda de Mariupol, no sul do país, em maio de 2022 e foram objeto de uma troca de prisioneiros ao abrigo da qual Ancara concordara em mantê-los no seu território até ao fim da guerra.

Durante os primeiros meses da invasão da Ucrânia, a Turquia esteve ativamente envolvida na criação de um corredor seguro no Mar Negro, associando a Ucrânia e a Rússia sob a égide da ONU.

Um acordo foi assinado em julho de 2022 em Istambul e permitiu à Ucrânia exportar quase 33 milhões de toneladas de cereais, sendo denunciado um ano depois por Moscovo.

Desde então, Kiev tem utilizado com sucesso uma rota alternativa ao longo das costas da Bulgária e da Roménia, membros da Aliança Atlântica.

A Turquia, que continua muito dependente da Rússia para o seu fornecimento de energia, não aderiu às sanções ocidentais contra Moscovo e é regularmente acusada de ajudar a contorná-las.

Dezasseis entidades turcas foram designadas no último conjunto de sanções anunciadas no final de fevereiro pela Casa Branca.

Em particular, trata-se de empresas que importam equipamentos contendo peças necessárias à indústria militar russa para reexportação.