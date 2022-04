Zelensky toma Israel como modelo para o futuro da Ucrânia

"Penso que todo o nosso povo será um grande exército. Não podemos falar da 'Suíça do futuro' - provavelmente o nosso Estado poderá ser assim daqui a muito tempo. Mas, em definitivo, o que vamos ser é um 'grande Israel', com uma face própria", afirmou Zelensky, falando à imprensa antes da intervenção em que pediu que a Rússia fosse expulsa do Conselho de Segurança da ONU, segundo citação do diário israelita Jerusalem Post





O presidente ucraniano explicou seguidamente o que entendia por esta fisionomia da Ucrânia futura: "Não nos surpreenderemos por ter representantes das Forças Armadas ou da Guarda Nacional em todas as instituições, supermercados, cinemas, haverá pessoas com armas. Tenho a certeza de que a nossa segurança será a questão número um durante os próximos dez anos".





Zelensky referia-se às exigências russas de desmilitarização e, precisamente em resposta a essas exigências, afirmou que a Ucrânia precisará de ter um exército que a defenda de futuras agressões russas. Curiosamente, o argumento russo a que Zelensky respondia com o exemplo israelita é o mesmo argumento que Israel tem usado para exigir a desmilitarização de um eventual Estado palestiniano.





O presidente ucraniano desenvolveu ainda a questão da segurança da Ucrânia, reclamando o envolvimento de vários outros países como fiadores de qualquer acordo que venha a fazer-se com a Federação Russa: "Tudo isto está a ser discutido ao nível de conselheiros e dirigentes com a França, os EUA, a Turquia, o Reino Unido, a Polónia, a Itália, Israel - e há muitos amigos que se lhes querem juntar. Até agora, não recebemos uma lista específica de garantias e uma lista de países que estejam dispostos a juntar-se a nós a 100%".





Ainda segundo Zelensky, são necessários "agentes sérios que estejam dispostos a tudo. Precisamos de um círculo de Estados dispostos a fornecer-nos armas em 24 horas. Precisamos de países de que uma política de sanções dependa individualmente, de modo que esta política de sanções esteja elaborada antecipadamente, de modo a que no primeiro instante em que nós detectemos a ameaça da Federação Russa, esses Estados se unam e em tr~es dias introduzam tudo imediatamente, bloqueiem tudo".