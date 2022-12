Zelensky vai encontrar-se com Biden nos Estados Unidos

A Casa Branca explica que a visita serve para comprovar o apoio inequívoco dos norte-americanos à Ucrânia, tendo o presidente ucraniano apontado os objetivos da deslocação.No entender do comentador de assuntos internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão, trata-se de uma visita esperada, mas importante.





Zelensky apelou a instituições e cidadãos em todo o mundo para que esta quarta-feira apaguem as luzes como gesto de apoio à Ucrânia.

A campanha batizada como light up ukraine deverá acontecer às 18h00. Esta iniciativa pretende simbolizar os apagões causados por ataques russos contra as infraestruturas de energia ucranianas.

A Câmara do Porto, por exemplo, vai desligar durante meia-hora as luzes dos Paços do Concelho e da árvore de Natal.