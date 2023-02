Zelensky visita esta quarta-feira o Reino Unido

O chefe de Estado ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro britânico no aeroporto, em Londres.

Depois de se avistar com o primeiro-ministro britânico, Zelensky segue para o Parlamento: o discurso em Westminster está previsto para o meio-dia.



Durante esta visita, Zelensky e Sunak vão visitar militares ucranianos que estão a ser treinados no Reino Unido e avistar-se com patentes britânicas, tendo em vista discutir pormenores do programa de treino.

De acordo com o Executivo britânico, o Reino Unido vai alargar o treino de soldados ucranianos a operacionais da Força Aérea e da Marinha.

c/ agências