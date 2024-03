Zelensky visita estaleiros de Istambul a construir 2 navios para Kiev

"Visita à Turquia. Istambul. Estaleiros onde são construídas corvetas para a nossa frota", escreveu Zelensky na sua conta na rede social X, pouco antes de se reunir com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Inspecionei a prontidão e a tripulação da corveta `Ivan Mazepa` e conversei com o pessoal da marinha ucraniana", acrescentou.

O navio "Ivan Mazepa" é a primeira de várias corvetas encomendadas em dezembro de 2020 por Kiev com a Turquia e que estão a ser construídas nos estaleiros de Tuzla, na periferia leste de Istambul.

O navio foi lançado em outubro de 2022 na presença de Olena Zelenska, mulher do Presidente ucraniano, mas ainda está em processo de adaptação, como é habitual nos navios de guerra.

Zelensky também inspecionou a construção da segunda corveta encomendada pelo seu governo e deu-lhe o nome de "Hetman Ivan Vyhovskyi", um cossaco do século XVII.

Numa segunda mensagem, publicada também no X, Zelensky anunciou que já tinha começado a reunir-se com Erdogan, agradecendo-lhe pelo seu "apoio confiável à Ucrânia".

O líder ucraniano sublinhou que "ambos os países, toda a região e a segurança alimentar global necessitam de segurança de navegação incondicional no mar Negro" e expressou confiança de que este objetivo pode ser "alcançado através do trabalho conjunto".

Em julho passado, a Rússia suspendeu o acordo que tinha alcançado com a Ucrânia um ano antes, com a mediação turca e da ONU, para facilitar a exportação de cereais dos portos ucranianos, um acordo que Kiev quer retomar.

Zelensky também manifestou o seu interesse em reforçar a cooperação bilateral e a coprodução de armas com empresas de defesa turcas.

"Também pedimos ajuda à Turquia para a libertação dos nossos prisioneiros de guerra e de todos os nossos cidadãos, incluindo os tártaros da Crimeia, mantidos em cativeiro na Rússia", concluiu Zelensky.

O presidente ucraniano reúne-se com Erdogan no Palácio Dolmabahçe, nas margens do Bósforo, em Istambul, e ambos deverão prestar declarações numa conferência de imprensa no final da reunião.