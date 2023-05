Zelensky visita Paris à procura de mais apoio

Esta será a segunda vez que Volodymyr Zelensky está em Paris desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, para tentar obter mais apoio do governo francês.Em fevereiro deste ano, o presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu Zelensky no Palácio do Eliseu, juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz.Volodymyr Zelensky esteve no sábado em Roma, onde se encontrou com o presidente e primeira-ministra de Itália, e com o Papa Francisco. No domingo voou até à Alemanha, para receber o Prémio Internacional Carlos Magno, que lhe foi atribuído em conjunto com o povo da Ucrânia.