"Zero covid". China vai reabrir fronteiras

Foto: Tingshu Wang - Reutes

A China vai reabrir as fronteiras a 8 de janeiro. É o último passo do fim da política "Zero covid", numa altura em que disparam as infeções. As autoridades oficiais não divulgam o número de casos, nem de mortes, mas há relatos de hospitais sobrelotados e de uma aumento significativo da atividade nos crematórios e agências funerárias.