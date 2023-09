ZERO em Nova Iorque para contestar combustíveis fósseis

Manifestantes e associações ambientalistas encheram as ruas de Manhattan para exigir o fim dos combustíveis fósseis e voltam esta segunda-feira a alertar para a subida das emissões de gases com efeito de estufa.No caso de Portugal, as emissões com origem no sector dos transportes aumentaram mais de seis por cento em relação ao período pré-pandemia.Acácio Pires, da ZERO, relaciona este aumento da poluição com vários fatores, como o turismo ou o facto de cada vez mais pessoas se deslocarem de carro, no dia-a-dia.





A associação ambientalista avisa que é necessário inverter esta tendência de aumento dos níveis de poluição atmosférica, por exemplo, através da aposta nos transportes públicos.





Estas manifestações surgem no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre esta semana em Nova Iorque.