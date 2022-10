Zimbabué é primeiro país africano a aprovar medicamento para prevenção do HIV

Segundo a OMS,No ano passado, o Zimbabué lançou um plano estratégico que visa erradicar a doença até 2030 e, até agora, já conseguiu atingir a denominada meta “90-90-90”: 90 por cento das pessoas portadoras de HIV sabem da sua condição; 90 por cento estão a receber tratamento antirretroviral; e 90 por cento tem o vírus “suprimido”.Em junho passado, a OMS aconselhou que vários países aprovassem o CAB-LA como profilaxia pré-exposição depois de se verificar um aumento de novas infeções por HIV em todo o mundo., adiantou na altura a OMS.

De acordo com a investigação da OMS, o tratamento injetável com CAB-LA a cada dois meses é seguro, bem tolerado e altamente eficaz na redução do risco de infeção por HIV.



Aprovação de CAB-LA é “passo crucial”

O sistema de saúde no Zimbabué enfrenta várias dificuldades devido à crise económica do país e, também por isso,O medicamento agora aprovado é a esperança para as autoridades de saúde internacionais na redução de vítimas mortais na África Austral., disse ao Guardian Nyasha Sithole, da rede Agenda de Desenvolvimento para Meninas e Mulheres na África (DAWA).O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é uma das organizações envolvidas na batalha do HIV/Aids no Zimbábue e, de acordo com as suas estatísticas,