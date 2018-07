Zimbabué escolhe o primeiro Presidente da era pós-Mugabe

Andreia Martins - RTP30 Jul, 2018, 10:56 | Mundo

É a primeira eleição presidencial no Zimbabué sem a influência de Robert Mugabe ao fim de várias décadas. O antigo líder, com 94 anos, foi Chefe de Estado entre 1987 e 2017, tendo ocupado anteriormente o cargo de primeiro-ministro da antiga Rodésia durante sete anos.











As previsões e os especialistas apontam para uma disputa muito renhida entre dois candidatos. Um deles é o próprio Emmerson Mnangagwa, líder do ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué-Frente Patriótica), que ocupa o cargo de Presidente interino desde novembro e liderou o golpe contra o antigo chefe de Estado com a ajuda do Exército.







Antigo aliado de Mugabe, Mnangagwa tem 75 anos e foi diretor dos serviços de informações do Zimbabué. É conhecido no país por “crocodilo” pelo seu caráter discreto mas impiedoso.







As urnas abriram às 7h00 locais (5h00 em Portugal Continental) e encerram às 19h00. Estão registados mais de cinco milhões de eleitores.

Durante a campanha prometeu melhorar a economia, atrair investimento estrangeiro e acabar com das divisões sectárias e raciais. Durante os anos de liderança de Mugabe, e apesar de pertencer à mesma força política, sobreviveu a várias tentativas de assassinato atribuídas a figuras próximas do antigo Presidente.





Do outro lado está Nelson Chamisa, do Movimento pela Mudança Democrática (MDC na sigla em inglês), o partido histórico de oposição a Robert Mugabe. Escolhido como candidato presidencial após a morte do antigo primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, em fevereiro último, Chamisa poderá tornar-se no Presidente mais novo de sempre nas quatro décadas de história do Zimbabué desde a independência.





Com apenas 40 anos, Chamisa atraiu a atenção e o apoio da população mais jovem durante a campanha e os seus apoiantes consideram que representa um voto na mudança e na juventude.





É um sinónimo de esperança para muitos eleitores, mas foi alvo de críticas por algumas propostas e promessas eleitorais extravagantes, tendo declarado a intenção de acolher os Jogos Olímpicos.





Ainda que o seu partido tenha sido autorizado nestas eleições a realizar comícios e eventos de campanha por todo o país, Nelson Chamisa queixa-se de parcialidade e questionou mesmo a independência da Comissão Eleitoral.





Para esta eleição, ao contrário do que acontecia na era de isolamento com Mugabe, o Presidente interino permitiu a entrada no país de órgãos de comunicação social estrangeiros, bem como de observadores internacionais da União Europeia, Estados Unidos e da Commonwealth, que estão a ajudar ao controlo das assembleias de voto espalhadas pelo país. Ainda assim, a oposição reportou várias situações irregulares e teme situações de pressão e intimidação dos eleitores nas zonas rurais mais isoladas.

“Não posso votar em quem me atormentou”





Os dados económicos no Zimbabué são bastante incertos, mas algumas estimativas sugerem que a taxa de desemprego esteja próxima dos 90 por cento, segundo refere a BBC. Outro tema fraturante das duas campanhas é o das divisões raciais e tribais existentes no país que o próximo Presidente terá de resolver.





No domingo, uma declaração robusta de Robert Mugabe, a mais relevante desde que foi retirado do poder, veio baralhar ainda mais as contas desta eleição incerta. O antigo homem forte em Harare veio declarar o seu apoio envenenado ao candidato da oposição, Nelson Chamisa.





Em conferência de imprensa, Mugabe recusou-se a apoiar o antigo aliado, Emmerson Mnangagwa, atual líder daquele que foi o partido que representou durante 40 anos, o ZANU-PF.





“Não posso votar em quem me atormentou. Espero que o voto de amanhã afaste o Governo militar e leve de volta a constitucionalidade”, afirmou o antigo Presidente.







Considerou ainda que Nelson Chamisa é “o único candidato viável” nesta eleição.





De recordar que Mnangagwa, antigo aliado do ex-Presidente, foi o grande protagonista da destituição de Mugabe em novembro último, tendo liderado o Exército a partir do estrangeiro.





Na véspera da eleição de hoje, Emmanuel Mnangagwa aproveitou os comentários de Mugabe para fazer campanha e acusou o antigo aliado de ter feito um acordo com o candidato da oposição.





“É óbvio para todos que Chamisa chegou a acordo com Mugabe, não podemos acreditar que ele tem a intenção de transformar o Zimbabué e reconstruir a nossa nação”, considerou o candidato do ZANU-PF.





Se nenhum dos dois candidatos conseguir mais de metade dos votos, haverá nova eleição a 8 de setembro.

Em novembro do ano passado, Mugabe foi obrigado a demitir-se na sequência de um golpe de Estado liderado pelo Exército e pelo antigo aliado, Emmerson Mnangagwa, perante as desconfianças de que o líder se preparava para entregar a Presidência do país à mulher, Grace Mugabe.Esta é a primeira eleição da história do Zimbabué em que o nome Robert Mugabe não surge no boletim de voto. Nas eleições que decorreram desde 1980, aquando da independência da Grã-Bretanha, o antigo primeiro-ministro e chefe de Estado foi acusado de manipulação dos resultados em várias ocasiões, tendo vencido sempre.Independentemente do candidato que vença as eleições desta segunda-feira, o próximo Presidente vai enfrentar a árdua tarefa de recuperar um país em extremo isolamento diplomático internacional há várias décadas, bem como transformar uma economia que está em recessão desde o início do século.