Huske, de 21 anos, venceu em 55,59 segundos, menos quatro centésimos do que Walsh (55,63), que fixou o recorde do mundo (55,18 – o anterior era de 55,48, de Sarah Sjöström, desde o Rio2016) em 15 de junho último e, já na capital francesa, tinha melhorado esse recorde olímpico (55,38).



A chinesa Yufei Zhang completou o pódio da distância, com o tempo de 56,21 segundos.