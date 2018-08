No futuro as redes sociais vão transmitir jogos de futebol em direto... no futuro? 14 Ago, 2018, 10:25 Alexandre Brito

Um dos problemas dos meios de comunicação social em todo o mundo é acharem, muitas vezes, que o futuro ainda está para acontecer. Um argumento utilizado para justificar a inércia e incapacidade de alterarem procedimentos de forma a enfrentar os tempos presentes. No futuro vai acontecer isto, no futuro vai acontecer aquilo. A verdade é que o futuro já chegou. Basta olhar para o acordo do Facebook com a Liga espanhola de futebol.

O Facebook chegou a acordo com a Liga espanhola para transmitir na rede social, de forma gratuita, todos os jogos do campeonato de futebol para os utilizadores da plataforma na Índia, Afeganistão, Bangladesh, Butão, Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Paquistão.







O mais curioso deste acordo agora anunciado é que Peter Hutton, o homem que a rede social foi buscar à Eurosport para gerir a divisão global para eventos de desporto em direto, afirma que se trata de uma experiência.

Ou seja, as experiências do Facebook são feitas à escala mundial, com milhões de utilizadores. O valor do acordo não foi oficialmente revelado, mas o jornal espanhol El Mundo avança que rondará os 90 milhões de euros. 90 milhões de euros para fazer uma experiência....

Na verdade, o que o Facebook está a fazer é utilizar este mercado para testar o produto, recolher dados, informação, para depois aplicar esse "know-how" a todos os mercados mundiais.

E quando isso acontecer, não há meio de comunicação que resista ao poder financeiro de redes sociais como o Facebook. Só na Índia, são 270 milhões de pessoas que têm conta da rede do Zuckerberg.

Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.