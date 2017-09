O dia em que Steve Jobs mudou o telefone... e muito mais 12 Set, 2017, 10:24 Alexandre Brito

Faz hoje dez anos que Steve Jobs subiu ao palco para mostrar o primeiro iPhone. É impressionante como, dez anos depois, percebemos que esse momento mudou muito mais do que simplesmente a forma como falamos.

Recordo-me de ler em tempos uma entrevista ao responsável máximo da Nokia, quando já não dominava o mercado de telemóveis, em que dizia algo como isto: "Nós estávamos a fazer tudo bem. Acontece que outros fizeram melhor".



Steve Jobs parece que olhou para o futuro e, há dez anos, concretizou aquilo que é agora o nosso presente. Fez melhor. Criou um telemóvel que era muito mais do que uma simples máquina para fazer chamadas. Um verdadeiro computador, ligado à internet, com as mais variadas aplicações criadas por pessoas em todo o mundo.



Acredito que o líder da Apple tinha clara noção da revolução que estava a provocar. O iPhone, e todos os telemóveis do género que se seguiram, mudaram e estão ainda a mudar a forma como falamos uns com os outros, como partilhamos momentos da vida, como acedemos a notícias, vemos televisão, olhamos para o tempo e para o trânsito, chamamos um táxi, ou um Uber, reservamos uma casa do outro lado do mundo e tantas, tantas outras coisas.



O iPhone criou toda uma indústria à sua volta. Milhões de empregos foram inventados. E outros tantos destruídos por causa desta mesma tecnologia. A par da Internet, o iPhone é um momento de viragem na história do mundo. Para o bem e para o mal.



Hoje, a Apple vai apresentar novos telemóveis. Novos iPhones. Não espero nada de especial. Não espero nenhum momento Steve Jobs. Como este, há dez anos.







Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.