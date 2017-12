Angola é a Arábia Saudita? 29 Dez, 2017, 11:46 André Macedo

O perdão fiscal para repatriamento de capitais que está em curso em Angola tem hoje uma fonte de inspiração evidente: a Arábia Saudita. Além de ambos terem no petróleo a sua principal fonte de receita, de estarem a sofrer na pele os efeitos da moderação do preço do crude nas suas contas públicas - embora com escalas muito diferentes -, e de terem permitido que se estabelecesse uma devoradora rede clientelar à volta do Estado, onde o nepotismo descarado estabeleceu as regras deste jogo viciado, agora parece ter finalmente chegado o momento para alguma mudança de hábitos.

Ora bem, é neste sentido que a Arábia Saudita pode servir de modelo, embora radical. Como é sabido, desde 28 de novembro que permanecem detidos cerca de 70 políticos e empresários sauditas, entre eles alguns príncipes, por suspeitas de corrupção. Não foram engavetados num cárcere qualquer, mas a Arábia Saudita também não é um país qualquer. Este grupo de milionários pernoita no confortável e belíssimo Ritz-Carlton de Riade.



O que está a ser negociado? Os suspeitos estão a ser convidadas a devolver ao Estado uma parte do que desviaram, o que nalguns casos equivale a 70% da imensa fortuna que acumularam ao longo destes anos de vergonhosa e descontrolo. Em troca, os que suspeitos que aceitam o acordo ficam livres da prisão. O processo está a ser conduzido pelo procurador-geral do reino e, até ficar resolvido, as contas bancárias deste bando de milionários continuarão congeladas.



O procurador já anunciou que conta recuperar mais de 90 mil milhões de euros, 40% do PIB português, o que ajudará a Arábia Saudita não apenas a enviar uma mensagem a todos que pensam que roubar o Estado é um desporto sem consequências, mas também a fortalecer os cofres públicos, não apenas em dinheiro, mas também em participações em empresas. Por exemplo, o príncipe Alwaleed bin Talal – com uma fortuna avaliada em 16 mil milhões de euros --, ofereceu-se para entregar as participações que tem no Twitter e no Citygroup.



E chegamos a Angola. A amnistia fiscal em curso, desenhada à imagem do RERT português, conta repatriar algum capital escondido em bancos e paraísos fiscais pelo mundo fora. Circulam informações que alguns peixes graúdos estarão a meditar sobre a oferta do presidente João Lourenço, embora queiram ter a garantia de que não haverá mesmo perseguição penal e que podem ficar com o dinheiro.



Ora bem, isto levanta algumas questões. 1) Ao contrário do RERT português, o angolano não implica o pagamento de imposto algum, o que parece ser demasiado generoso e até um desperdício; 2) O dinheiro, a chegar, chegará em moeda estrangeira, o que significa que os bancos ficarão com estas divisas depositadas, o que levantará alguns problemas operacionais quanto à sua circulação no sistema financeiro nacional; 3) O RERT angolano tem como alvo dinheiro vivo, não as participações em empresas nacionais e estrangeiras, o que permitirá a muita gente manter-se sentada em cima de um pote de dinheiro conseguido ilegitimamente, o que continuará a inquinar as regras do jogo e a comprometer o futuro.

