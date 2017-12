Nem por encomenda… 20 Dez, 2017, 15:17 / atualizado em 20 Dez, 2017, 15:54 André Macedo

O presidente executivo dos CTT é um dos gestores mais bem pagos do índice PSI-20. O sexto mais bem pago. Em 2016, Francisco de Lacerda levou para casa, em remunerações, um total de 925 mil euros - apenas menos 1,25% do que no ano anterior -, apesar dos resultados dececionantes: os lucros de 2016 desceram 13,7% para 62,2 milhões de euros. A descida aos infernos continuou este ano. Embora tenha registado um ligeiro acréscimo nas receitas (mais 0,2%) até setembro deste ano a empresa de correios teve novo afundanço nos lucros: no mesmo período de 2016 conseguira um resultado líquido de 46 milhões, este ano ficou-se apenas pelos 19,5 milhões, isto é, menos 57,6%.

Não é preciso ter muita ciência para compreender o que está a acontecer. Por um lado, o negócio das cartas está a recuar desde o início do século. Não há nada a fazer, é como procurar travar o vento com as mãos. Hoje, apenas as empresas enviam cartas… e em número cada vez menor. O tráfego de correio endereçado – é assim que se chama --, decresceu 6,1% nos primeiros nove meses de 2017 e assim continuará, apesar de ainda ser o principal eixo do negócio, vale 70% das receitas. Já a área das encomendas está a crescer, puxada pelo comércio digital, mas a concorrência é feroz.



Se nas cartas a empresa de correios é o líder e incumbente – detém a concessão do Estado --, na área das encomendas as grandes operadores internacionais têm ganho terreno, fruto da sua dimensão, alcance internacional e do alinhamento de contratos globais que a favorecem. Alguma vez recebeu um livro da Amazon através dos CTT? Eu não, nunca recebi, são sempre empresas estrangeiras a fazer o serviço e em regra bem. Os CTT acordaram tarde e estão a tentar recuperar o terreno cedido.



Dito isto, Francisco Lacerda procura reanimar o velho sonho do banco postal. Há mais de uma década que o projeto estava sobre a mesa, latente, embora tenha sempre parecido uma aventura perigosa. No final da década passada, quando os bancos pareciam minas de ouro – o BCP tinha um valor em bolsa a tocar os 10 mil milhões e apresentava lucros anuais de mil milhões --, não foi possível encontrar forma de pôr de pé a ideia. Estranhamente - muito estranhamente - essa aprovação e concretização aconteceram nos últimos anos (2015), quando a banca inteira passou de estrela da companhia a má companhia. Não só o negócio já não é o que era, os lucros só começam a voltar agora, como a regulação europeia é muito mais onerosa e intrusiva.



É por isso que todos os bancos continuam a encerrar balcões, abrindo caminho aos serviços digitais, e a despedir trabalhadores. Quanto à distribuição de dividendos aos acionistas, nem pensar. Torneiras fechadas, até por obrigação do Banco Central Europeu. Os CTT, pelos vistos, são um caso à parte. Apesar da ligeira redução nos lucros distribuídos aos acionistas prevista para este ano, quando o painel de instrumentos já enviava (gritava) todos os sinais de alarme, a gestão de Francisco Lacerda tem sido campeã de dividendos em Portugal, ao ponto de os lucros não chegarem para pagar o dividendo prometido. Do ponto de vista da gestão não há maneira de explicar esta escolha, que penaliza o investimento e a situação financeira da companhia, a não ser pela pressão dos acionistas, que estão a espremer a vaca como podem e enquanto podem. Entre eles, o maior acionista, Manuel Carlos de Mello Champalimaud (Gestmin), que detém direta e indiretamente 9,65% dos CTT, e que deveria ser o principal interessado no fortalecimento da empresa, já que a maioria dos outros acionistas parecem mais do género entrar e sair.



Resumindo: Francisco Lacerda não tem culpa no estertor do negócio das cartas, mas faz-se pagar principescamente (em 2016, mais do que o CEO da NOS), distribui dividendos magnânimos em tempos de crise estrutural da empresa e, mais grave, escolheu um caminho para os CTT, a banca, que na melhor das hipóteses levará anos e anos até dar frutos – para já, soma prejuízos --, que por comparação aos concorrentes serão sempre raquíticos. Pelo caminho, negoceia a saída de trabalhadores: serão 1000 até 2020. Talvez Lacerda seja um grande gestor, embora na empresa errada, mas por enquanto parece ter perdido o pé e o sentido de orientação: no conjunto do ano, as ações já caíram 40% e não se prevê nenhuma recuperação fantástica. Nem por encomenda…

