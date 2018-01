O erro da ministra 10 Jan, 2018, 12:12 / atualizado em 10 Jan, 2018, 12:15 André Macedo

O ministro da Saúde não tem opiniões médicas pessoais sobre a melhor forma de tratar o pé de atleta. O ministro da Agricultura não tem opiniões pessoais sobre a forma ideal de fazer a colheita do pêssego.

Ou melhor, todos eles podem ter opiniões, mas não como ministros, a não ser que as queiram transformar em decisão política. A ministra Francisca Van Dunem, uma política consistente, embora inexperiente, numa área ultra sensível e inflamável, cometeu um erro trágico ao pré-anunciar a saída da Procuradora-Geral da República, dez meses antes do mandato de Joana Vidal acabar, ainda por cima com um argumento jurídico muito discutível.



Não consigo vislumbrar uma única vantagem neste caminho escolhido, nem para a ministra, nem para o Governo, nem para o país. Na verdade, este erro político apenas favorece as suspeitas e teorias da conspiração, já que estão em curso dois processos-chave sobre o regime: o de José Sócrates e o de Ricardo Salgado e companhia.



Ontem, no Parlamento, o primeiro-ministro fez o que pôde para travar a especulação - assegurou, como lhe competia, a independência do Ministério Público -, embora sem excluir a saída pré-anunciada de Marques Vidal, sinal de que isso vai mesmo acontecer no final deste ano, o que não deixa de ser uma prerrogativa do Governo.



António Costa também não fez nenhum elogio a Joana Marques Vidal, mas teria sido um novo e terrível erro fazê-lo: o país não precisa de um primeiro-ministro que distribui críticas ou elogios ao PGR. A pressão faz-se das duas maneiras.



Se a escolha do próximo Procurador-Geral já era espinhosa - é-o sempre -, agora obriga o Governo a escolher um nome ainda melhor, sem mácula de dúvida, que aumente a confiança no sistema. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa também não aceitaria outra coisa. Marcelo ganhou ainda mais espaço com o erro de van Dunem. É o único vencedor desta história.

