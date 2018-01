O erro de Marcelo 02 Jan, 2018, 12:42 André Macedo

No Estado e até no setor privado o país funciona mal ou já não funciona o suficientemente bem para acorrer às exigências.

Foi realmente um ano contraditório, como disse Marcelo Rebelo de Sousa. Boas notícias económicas - crescimento robusto, mais emprego - e até sólidos resultados financeiros, isto é, menos défice, menos dívida pública e privada em percentagem do PIB, juros mais baixos.



O Presidente da República também pensa que foi um ano estranho, mas aí ele engana-se profundamente. Os incêndios, o roubo de material militar em Tancos, a balbúrdia na associação Raríssimas… tudo isso não pode ser considerado bizarro ou inesperado.



A nossa desorganização coletiva é o contexto ideal para este género de desmandos e de crises agudas. A gravidade do tombo pode variar. A recente crise económica e o desinvestimento que lhe esteve associado podem ter acelerado a degradação que agora se manifestou sem clemência. A maior ou menor incompetência dos servidores públicos de serviço pode expor mais os problemas estruturais. Mas dito isto, a realidade é outra.



Não somos o único país assim, é verdade, mas o nosso problema… teremos de ser nós a resolvê-lo. E é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa definiu mal o ano de 2017. Não, as desgraças que nos caíram em cima não foram estranhas. Não foi estranha a resposta desastrada. Mais cedo ou mais tarde, teria de acontecer assim como aconteceu.



O primeiro passo para a cura é reconhecer o problema. O Estado tem um problema, sim. Mas ele não começa e acaba aí. O Estado somos nós, os portugueses. O problema só se resolverá quando percebermos que não basta exigir aos outros. A mudança começa em cada um de nós, passo a passo, decisão a decisão. Os incêndios não se podem repetir: o que pensa fazer em 2018 para evitar a catástrofe? Haverá alguma coisa que possa fazer?

