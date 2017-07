Ainda na tragédia 06 Jul, 2017, 19:39 João Fernando Ramos

A região de Pedrógão vai tentando renascer, ainda com o apoio muito presente, as visitas do Presidente e dos governantes, a promessa de um projeto piloto que seja exemplar na nova forma de olhar para a floresta. O país ainda está mobilizado, mas tem que continuar bem atento ao que ali se vai fazer.

Recuperar a floresta tem que implicar muita atenção às mudanças no clima e aos erros que temos sempre repetido. Podemos perguntar hoje se a reflorestação das serras de Caminha e de Ponte de Lima, assim como a imensa área destruída em Arouca no ano passado, já serão também recuperadas nesta linha de inteligência, evitando de novo a tragédia, mais ano, menos ano.



Estamos em dias de eleições autárquicas e cabe a todos colocar estes temas também no debate político e perceber se os que vamos escolher estão à altura da responsabilidade. No passado recente fizeram-se inúmeras asneiras na floresta. A última foi a quase liberalização dos eucaliptos, espécie reconhecidamente perigosa, quando plantada desordenadamente e sem as cautelas de criar zonas de proteção eficazes. Sabemos que a memória de alguns políticos é curta, mas cabe a cada um de nós ser um defensor do pulmão do país, se o deixar ter ainda mais cancros.



Claro que queremos sempre saber o que pode ter falhado no combate aos fogos, mas já temos a certeza das criminosas falhas na gestão da floresta e no quadro legal que foi permitindo inúmeros incêndios e prejuízos de milhões, todos os anos. Importa olhar para o problema, sem nos deixarmos toldar pela espuma em que segue o debate político. Somos nós que vivemos aqui, com a floresta ao lado de casa e nenhum do nos quer voltar a chorar vítimas deste problema sucessivamente adiado.



Só voltará a ser plantada uma área com aquela que derreteu tudo em Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pero se o permitirmos enquanto cidadãos.

