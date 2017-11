Não perder um momento histórico 09 Nov, 2017, 15:08 João Fernando Ramos

Esta é a hora do interior, que está no centro do discurso político, na atenção da centralizada comunicação social, na preocupação de todos, mesmo daqueles que vivem longe das zonas destruídas pelos fogos e agora severamente afetadas pela seca.

É uma oportunidade única para se reorganizar e se rentabilizar a floresta, para se investir na modernização e otimização da industria que foi também dizimada nos incêndios, para se promover um maior bem-estar às pessoas de forma a cativar mais braços e olhares para uma boa parte deste nosso pequeno país.



Os empresários têm mostrado uma forte capacidade para fazer renascer investimentos de uma vida. O Turismo procura mais oportunidades, mas precisa urgentemente de uma mudança na paisagem.



Falta a reflorestação e o começo da mudança, retirando a madeira queimada ainda com valor comercial, e fazendo intervenções que motivem uma efetiva onda de mudança.



A desertificação do interior, que tem agora na seca mais um fator importante, tem que ser invertida, com a criação de incentivos que sejam mais que simples ajudas monetárias. No olhar para o desenvolvimento temos que abrir efetivamente horizontes e ver muito mais que Lisboa e Porto.



Há um imenso Portugal, cheio de potencial, que não tem nesta tragédia um momento histórico de renascimento pujante e verdadeiramente interessante a todos os níveis. Mais que um abraço, é preciso manter a ação clara e concreta e aproveitar uma das mais belas partes deste jardim, que vai muito para além do mar.

